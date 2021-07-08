Avusturya’ya yeni yasa tepkisi: ‘Ayrımcılık kurumsal boyut kazandı’

ÜLKEDE 2 Kasım 2020’de düzenlenen ve 4 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrasında hazırlanan yasa tasarısı muhalefetin de desteğiyle Meclis’ten geçti. Yeni yasaya göre, teröre bulaştığı gerekçesiyle ceza almış kişilerin şartlı tahliye edildikten sonra belirli bir süre daha kontrol altında tutulmaları için elektronik kelepçe uygulanabilecek. Ayrıca terör nedeniyle hüküm giyen kişilerin ehliyetlerine de el konulacak. Ayrıca ‘dini saikli aşırıcılığın’ suç unsuru olarak kabul edildiği yasa kapsamında Lübnan merkezli Hizbullah, Hizb-ut Tahrir ve Kafkas Emirliği isimli örgütlerin sembollerinin yanı sıra ırkçı ‘Kimlikçiler’ hareketi ve terör örgütü DHKP-C’nin de sembolleri yasaklandı. Ülkede Müslümanlar başta olmak üzere çeşitli çevrelerin yasaya verdiği tepkinin asıl nedeni ise terörle mücadele yasası kapsamında bu ülkede İslam’ın resmen kabul edilmesini sağlayan ve Müslümanların dini özgürlüklerini garanti altına alan İslam Yasası’nda da çeşitli değişiklikler yapılması.

İSLAM YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK

Yeni terör yasasıyla cami ve dini derneklerin daha hızlı bir şekilde kapatılmasının yolu açılırken, yasa, yurt dışından Müslümanlara ait kurumlara finansal desteğin önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılabilmesine olanak sunacak. Bununla birlikte camilerde görev yapan imamların isimlerinin bulunduğu bir liste Başbakanlığa bağlı Dinler Dairesi’ne verilecek, ayrıca kâr amacı gütmeyen dernek konumundaki camilerin yıllık mali belgelerinin söz konusu kurumla paylaşılması ve bu bilgileri paylaşmayan camilere yönelik yüksek para cezalarının hayata geçilmesi öngörülüyor.

İGGÖ BAŞKANI VURAL’DAN TEPKİ

Ülkede Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, terörle mücadele yasası kapsamında Müslümanların dini özgürlüklerini garanti altına alan İslam Yasası’nın bazı maddelerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. Vural, ülkede yasal olarak tanınan 16 dini cemaatten Müslümanlar dışında hiçbirine yönelik benzer düzenlemelerin hayata geçirilmediğini, bu yasanın kabul edilmesiyle Müslümanlara yönelik ayrımcılığın kurumsal bir boyut kazandığını vurguladı. Bu yasayla iktidarın aşırıcılığa karşı ortak bir yaklaşım sergilemek amacında olmadığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Vural, “(Terörle mücadele yasasıyla) daha ziyade kendi başarısızlıklarını örtbas etmek ve Avusturyalı Müslümanlar üzerinden küçük siyasi çıkarlar elde etmek isteniyor” görüşünü paylaştı. Vural, ülkedeki herkesin eşit haklara sahip olması için mücadelelerini sürdüreceklerini, gerektiği taktirde konunun hukuka taşınacağını sözlerine ekledi.