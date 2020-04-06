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Haber Giriş: 06.04.2020 - 12:36,Son Güncelleme:/

Avusturya’ya geçiçi görev için gitmişti, masur kaldı!

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Avusturya’ya geçiçi görev için gitmişti, masur kaldı!
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Koronavirüsten Avusturya’da mahsur kalan din görevlisi Türkiye’ye dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

SAMSUN’un Bafralı emekli din görevlisi Osman Yılmaz, 3 ay önce Avusturya Landeck-Atıp Camisi’ne geçici olarak din görevlisi olarak görevlendirildi. Korona virüs nedeniyle görev yaptığı cami kapatıldı. Camisi kapatıldıktan sonra Türkiye’ye dönmek isteyen din görevlisi Osman Yılmaz, yaptığı girişimler de bir sonuç alamayınca Avusturya’da mahsur kaldı. Osman Yılmaz çektiği videoda, “Avusturya Landeck-Atıp Camisi’ne geçici olarak din görevlisi olarak geldim. 1 buçuk ay görev yaptıktan sonra virüs salgını nedeniyle camiler kapatıldı. Dernek yetkililerinin ihmalleri sebebiyle Türkiye’ye dönemedim. Cami lojmanında 1 buçuk aydır tek başıma izole bir hayat yaşamaktayım. Hiçbir sağlık güvencem yok. Psikolojik rahatsızlıklarım başladı. Konsolosluk yetkililerine telefonla ulaştım, ellerinde bir yetki olmadığını, sadece talep aldıklarını söylediler. Artık sabrım kalmadı. Sağ salim bir an önce Türkiye’ye, vatanıma, çoluk çocuğuma kavuşmak istiyorum” dedi.

 

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