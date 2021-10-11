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HABERLERAvrupa Haberleri

Avusturya’nın yeni Başbakanı Schallenberg

#Avusturya#Sebastian Kurz#Alexander Schallenberg
Avusturya’nın yeni Başbakanı Schallenberg

Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz’un başbakanlıktan istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı.

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CUMHURBAŞKANI Alexander Van der Bellen tarafından atanan yeni Başbakan Schallenberg ve Türkiye doğumlu yeni Dışişleri Bakanı Michael Linhart, Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende yemin etti. Van der Bellen, törende yaptığı konuşmada söz konusu atamaların ardından beklentinin koalisyon hükümetinin çalışmalarına odaklanması yönünde olduğunu ifade ederek, yeniden şekillendirilen hükümete, halkın siyasete güvenini tesis etmek için büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Bu güvenin sözde kalmaması, yapılacak çalışmalarla sağlanması gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, koalisyonda güvenin sağlamlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı’na getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli görevlerde bulunan Ankara doğumlu Linhart, son olarak Avusturya’nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Bu atamalarla, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevler üstlenmiş iki diplomat ülkenin yönetim merkezindeki iki kritik noktaya gelmiş oldu.

Avusturya’nın yeni Başbakanı Schallenberg
Yeni Dışişleri Bakanı Michael Linhart

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KURZ İSTİFA ETMİŞTİ
‘Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma’ suçlamalarıyla eski Başbakan Sebastian Kurz hakkında soruşturma başlatan savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığı’nın bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor. Soruşturma nedeniyle 6 Ekim’de emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz’un başında bulunduğu ÖVP Genel Merkezi ve Maliye Bakanlığı’nda aramalar yapmıştı. Yolsuzluk soruşturmasında artan baskılar nedeniyle Kurz, cumartesi günü istifa etmişti.

Avusturya’nın yeni Başbakanı Schallenberg

Avusturya’nın yeni Başbakanı Schallenberg

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#Avusturya#Sebastian Kurz#Alexander Schallenberg