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Avusturyalı vatandaşa ‘sınır kontrolü’ hukuksuz

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#ALMANYA#AVUSTURYA#Sınır Kontrolleri
Avusturyalı vatandaşa ‘sınır kontrolü’ hukuksuz
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 10:30

Bavyera İdare Mahkemesi, Haziran 2022’de Almanya sınırında bir Avusturyalı vatandaşa yapılan kontrolün hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, kararın gerekçelerini açıklamazken, bir mahkeme sözcüsü kararın ertesi günü yaptığı açıklamada yazılı gerekçelerin önümüzdeki haftalarda duyurulacağını söyledi. Karar henüz kesinleşmedi.

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Davayı açan Avusturyalı vatandaş, sınırda yapılan kontrolün hukuka aykırı olduğunu savunarak Federal Almanya Cumhuriyeti’ne dava açmıştı. Mahkeme, bu kontrolün rastgele yapıldığını ve somut bir şüpheye dayanmadığını tespit etti. Karar, Almanya’nın sınır kontrol politikalarına dair önemli bir emsal oluşturabilir. Davayı açan Avusturyalı vatandaş, Haziran 2022’de Bavyera’nın Passau kentinde Frankfurt yönüne giden bir trene binmiş ve burada federal polis tarafından kontrol edilmişti. Polis, bu kontrolün somut bir şüphe olmaksızın yeniden uygulamaya konulan rastgele sınır kontrollerinin bir parçası olduğunu belirtmişti.
Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), bu kontrolleri 2022 baharında bir kez daha altı ay uzatmıştı. Mahkeme, duruşmada bu kontrollerin yeniden uygulanmasının gerekçelerinin yeterli olup olmadığının tartışıldığını belirtti. Avrupa Adalet Divanı’nın içtihadına göre bu tür kontrollerin yeniden uygulanması için yeni olgular gerekiyor.

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#ALMANYA#AVUSTURYA#Sınır Kontrolleri

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