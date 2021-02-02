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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv, Facebook
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Avusturyalı generalin kıyafeleri şoke etti

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Avusturyalı generalin kıyafeleri şoke etti
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Avusturya’da nazi propagandası içeren ifadelerin yazılı bulunduğu kıyafetle görüntüleri dijital platformda yer alan tuğgeneral, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

SAVUNMA Bakanı Klaudia Tanner, üst rütbeli askerin internette yayılan görüntüleriyle ilgili açıklamada bulundu. Videoda hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri eleştiren rütbeli askerin kıyafetindeki yazıya tepki gösteren Tanner, ifadelerin şok edici olduğunu söyledi. Tanner, tuğgeneralin iktidara yönelik şahsi görüşünü dile getirmekte özgür olduğunu belirterek, “Nazi dünya görüşünü vurgulayıcı sözlere hiçbir şekilde tahammül göstermem” ifadesini kullandı. Askerin disiplin kuruluna sevk edildiğini bildiren Tanner, görevinden de geçici olarak uzaklaştırıldığını kaydetti.

Avusturyalı generalin kıyafeleri şoke etti

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