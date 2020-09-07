DHA
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Avusturyalı buz adam rekor kırdı
Avusturya’nın buz adamı olarak bilinen sporcu Josef Koeberl Kovid-19 salgınına buzda rekor denemesiyle meydan okudu.
Koeberl, 200 kilogramdan fazla buz küpüyle dolu özel yapım bir cam kutuda rekor denemesinde bulundu. Avusturya’nın bu adamı, 2 saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı. Koeberl, Avusturya’nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik ‘En uzun süre tam vücut buz teması’ rekorunu da geçmiş oldu.
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