Avusturyalı buz adam rekor kırdı

Koeberl, 200 kilogramdan fazla buz küpüyle dolu özel yapım bir cam kutuda rekor denemesinde bulundu. Avusturya’nın bu adamı, 2 saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı. Koeberl, Avusturya’nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik ‘En uzun süre tam vücut buz teması’ rekorunu da geçmiş oldu.