Avusturyalı arkeologlara Efes izni

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan ÖAI Direktörü Sabine Ladstaeter, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart başında yaptıkları telefon görüşmesinde ilk adımların atıldığını, 11 Mart’ta Antalya’da gerçekleşen Dışişleri Bakanları Alexander Schallenberg ile Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde nihai anlaşmaya varıldığını söyledi. Türk meslektaşlarıyla mayıs ayında başlayacak ortak kazı çalışmalarına tekrar katılacak olmaktan büyük memnunluk duyduklarını vurgulayan Ladstaeter, Efes kazılarının Avusturya olarak en büyük ve en eski bilimsel çalışmalardan biri olduğunu, 1895 yılından bu yana bazı aralıklarla sürdürüldüğünü belirtti.