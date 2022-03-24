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Avusturyalı arkeologlara Efes izni

#Avusturyalı Arkeologlara Efes İzni#Vusturya Arkeoloji Enstitüsü (ÖAI)#AVRUPADAN HABERLER
Avusturyalı arkeologlara Efes izni

Avusturyalı arkeologlara Efes antik kentinde yeniden kazı izni çıktı. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü (ÖAI) tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süre ara verilen arkeoloji çalışmalarının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı bildirildi.

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan ÖAI Direktörü Sabine Ladstaeter, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart başında yaptıkları telefon görüşmesinde ilk adımların atıldığını, 11 Mart’ta Antalya’da gerçekleşen Dışişleri Bakanları Alexander Schallenberg ile Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde nihai anlaşmaya varıldığını söyledi. Türk meslektaşlarıyla mayıs ayında başlayacak ortak kazı çalışmalarına tekrar katılacak olmaktan büyük memnunluk duyduklarını vurgulayan Ladstaeter, Efes kazılarının Avusturya olarak en büyük ve en eski bilimsel çalışmalardan biri olduğunu, 1895 yılından bu yana bazı aralıklarla sürdürüldüğünü belirtti.

 

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#Avusturyalı Arkeologlara Efes İzni#Vusturya Arkeoloji Enstitüsü (ÖAI)#AVRUPADAN HABERLER

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