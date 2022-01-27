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HABERLERAvrupa Haberleri

Avusturya’dan üç silah almış!

#Heidelberg Üniversitesi#Silahlı Saldırı#NIKOLAI G.
Avusturya’dan üç silah almış

Heidelberg Üniversitesi’nde bir kız öğrencinin hayatını kaybettiği, üç öğrencinin de yaralandığı silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. 18 yaşındaki saldırgan Nikolai G.’nin 2019 yılı öncesinde ‘Der dritte Weg’ (Üçüncü Yol) adlı neonazi partisine kısa bir dönem üye olduğu ve sonradan reşit olmadığı için üyelikten çıktığı belirtildi. Polis, yapılan incelemede saldırganın daha sonra aşırı sağ örgütlerle veya şahıslarla bağlantısına rastlanmadığını açıkladı.

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NIKOLAI G.’nin saldırıda kullandığı silahları ise Avusturya’dan satın aldığı tespit edildi. Avusturya Polisi, saldırganın silah almak için geldiğinde kısa süreliğine kiraladığı evde arama yaptı. Polis burada da üçüncü bir silah buldu. Ancak Nikolai G.’nin satın aldığı üçüncü silahı neden yanına almadığı bilinmiyor. Saldırganın silahların ikisini yasal bir silah dükkânından aldığı ve üçüncü silahın ise kimliği henüz belirlenemeyen özel bir şahıstan satın alındığı kaydedildi. Avusturya Polisi silah ruhsatı bulunmayan bir kişiye silahların satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Avusturya’dan üç silah almış

Mannheim Polisi ise saldırganın evinde yapılan aramada el konulan bilgisayar, tablet ve cep telefonundaki verileri inceledi. Olay sonrası medyada saldırının bir ilişki cinayeti olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Yapılan araştırmada Nikolai G.’nin, öldürdüğü kız öğrenciyle hiçbir bağlantısına rastlanmadı. Öte yandan Nikolai G.’nin Mannheim’dan saldırı yapacağı üniversiteye taksiyle gittiği ve silahların bulunduğu sırt çantasını ise bagaja koyduğu belirtildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, polis saldırganın psikolojik sorunları bulunduğunu kaydetti.

 

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#Heidelberg Üniversitesi#Silahlı Saldırı#NIKOLAI G.

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