Avusturya’dan üç silah almış!

Haberin Devamı

NIKOLAI G.’nin saldırıda kullandığı silahları ise Avusturya’dan satın aldığı tespit edildi. Avusturya Polisi, saldırganın silah almak için geldiğinde kısa süreliğine kiraladığı evde arama yaptı. Polis burada da üçüncü bir silah buldu. Ancak Nikolai G.’nin satın aldığı üçüncü silahı neden yanına almadığı bilinmiyor. Saldırganın silahların ikisini yasal bir silah dükkânından aldığı ve üçüncü silahın ise kimliği henüz belirlenemeyen özel bir şahıstan satın alındığı kaydedildi. Avusturya Polisi silah ruhsatı bulunmayan bir kişiye silahların satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.