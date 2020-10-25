Avusturya’dan koronaya dikkat çekmek tuvalet kağıdından posta pulu

POSTA Servisi, özel üretim tuvalet kağıdı posta pulu ile koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Avusturya’da koronavirüsün ilk dalgası sırasında yayınlanan kamu spotlarında, bir yavru filin annesini takip ederken aralarında bıraktığı mesafe kadar halkın sosyal mesafe bırakması anlatılmıştı. GELİRİ HAYIR VAKIFLARINA BAĞIŞLANACAK

Tuvalet kağıdı materyalinden yapılan posta pulunun üzerinde de “Bizi birbirimize bağlayan mesafeler” yazıldı. Pullar, tanesi 2.75 eurodan satışa çıkacak ve tüm gelir hayır vakıflarına bağışlanacak.





