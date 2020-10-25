MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvusturya’dan koronaya dikkat çekmek tuvalet kağıdından posta pulu
GeriAvrupa Avusturya’dan koronaya dikkat çekmek tuvalet kağıdından posta pulu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Avusturya’dan koronaya dikkat çekmek tuvalet kağıdından posta pulu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avusturya’dan koronaya dikkat çekmek tuvalet kağıdından posta pulu
Abone Olgoogle-news

Avusturya Ulusal Posta Servisi, ülkede koronavirüsle mücadelenin sembolü haline gelen yavru fil figürlü tuvalet kağıdından posta pulu bastırdı. 

POSTA Servisi, özel üretim tuvalet kağıdı posta pulu ile koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Avusturya’da koronavirüsün ilk dalgası sırasında yayınlanan kamu spotlarında, bir yavru filin annesini takip ederken aralarında bıraktığı mesafe kadar halkın sosyal mesafe bırakması anlatılmıştı.

Avusturya’dan koronaya dikkat çekmek tuvalet kağıdından posta pulu
GELİRİ HAYIR VAKIFLARINA BAĞIŞLANACAK
Tuvalet kağıdı materyalinden yapılan posta pulunun üzerinde de “Bizi birbirimize bağlayan mesafeler” yazıldı. Pullar, tanesi 2.75 eurodan satışa çıkacak ve tüm gelir hayır vakıflarına bağışlanacak.



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle