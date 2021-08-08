Avusturya’dan bisiklete yola çıkan 3 kadın, bir ayda Türkiye’ye ulaştı

VİYANA’da öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Filiz Akıncı, arkadaşı ve meslektaşı Lisa Eibel ve teyzesi Andrea Maier (51) ile bisikletle Türkiye’ye gitmeye karar verdi. Yol kenarlarında ve ağaç aralarında kamp kurarak konaklayan kadınlar, 2 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek 28 günde Kuşaadası’na ulaştı. Burada Akıncı’nın ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan kadınlar, yakınlarıyla fotoğraf çektirdi. Filiz Akıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda böyle bir karar aldıklarını söyledi. Viyana’da sadece bisiklet kullandığına değinen Akıncı, “İlk yola çıktığımızda biraz zorlandık. Herkesin yapacağı bir şey, sadece bisikleti kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Kadınların böyle bir şeyi başaramayacağını sanıyorlar. Bu nedenle kadınların da yapabileceğini ve güçlü olduğumuzu göstermek istedik. 3 kadın başardık bunu” diye konuştu. Akıncı, Türkiye sınırına girdiklerinde ilgiyle karşılandıklarını belirterek, “Bizi gören herkes sordu ‘Tek başınıza yanınızda erkek olmadan nasıl başardınız?’ dediler. Yol boyunca bize destek olan çok oldu fakat Türkiye’de herkes daha misafirperverdi. Bize su getiren ya da bize duş almamız için evini açan çok oldu” dedi. PEK CİDDİYE ALMAMIŞTIM

Akıncı’nın babası Serhan Akıncı da kızının daha önce de Afrika’da birçok hayır çalışmalarında yer aldığını ifade etti. 2 ay önce kızının kendisini aradığını belirten Akıncı, “Türkiye’ye bisikletiyle geleceğini söylediğinde pek ciddiye almamıştım ama o ciddiymiş ve başardı. Gurur duyuyorum” diye konuştu.