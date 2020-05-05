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Avrupa
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Avusturya’daki evlattan Kocaeli’deki anneye doğum günü sürprizi

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Avusturya’daki evlattan Kocaeli’deki anneye doğum günü sürprizi
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Avusturya’da yaşayan Selahattin Kaya, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ikamet eden annesinin doğumu gününü, belediye ekiplerinin desteğiyle kutladı.

SELAHATTİN Kaya, Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü’nü arayarak yalnız yaşayan annesi 79 yaşındaki Nazmiye Kaya’nın doğum gününü kutlamak için destek talebinde bulundu. Harekete geçen ekipler, doğum günü pastası alarak Nazmiye Kaya’nın evine gitti.

Avusturya’daki evlattan Kocaeli’deki anneye doğum günü sürprizi

Avusturya’da yaşayan oğlu Selahattin Kaya ile telefondan görüntülü görüşen Nazmiye Kaya’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Nazmiye Kaya, sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün kapımın çalınıp pastayla doğum günümün kutlanacağını hayal bile etmemiştim. Mutluluktan gözlerim doldu. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” ifadelerini kullandı. Ekipler, ayrıca Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından gönderilen hediyeleri de Nazmiye Kaya’ya verdi.

Avusturya’daki evlattan Kocaeli’deki anneye doğum günü sürprizi

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