Avusturya’da SPÖ ile ÖVP yeniden masaya oturuyor

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SPÖ lideri Andreas Babler, partisinin bir görüşme ekibi oluşturduğunu ve ülkede istikrarlı bir siyasi ortam sağlamak için hızlı bir çözüm bulmayı hedeflediklerini açıkladı. Ancak, SPÖ ile ÖVP arasında ocak ayında yapılan ilk koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu sürecin ardından, aşırı sağcı FPÖ (Özgürlük Partisi) ile ÖVP arasında haftalar süren koalisyon müzakereleri de bu hafta çıkmaza girdi ve sona erdi. Avusturya, parlamento seçimlerinin üzerinden 4.5 ay geçmesine rağmen hâlâ yeni bir hükümet kurulamadı. Ülkedeki siyasi belirsizliği aşmak için SPÖ lideri Andreas Babler, ÖVP lideri Christian Stocker, Yeşiller ve liberal Neos partilerinin liderleri, Federal Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen ile bir araya geldi.

HÜKÜMET KURULMADAN ERKEN SEÇİM İSTEDİ

ÖVP ve SPÖ arasında bir merkez koalisyonu oluşturulması yönündeki görüşmelere daha önce katılan liberal Neos partisi de yeni müzakerelere açık olduğunu duyurdu. Parti, ayrıca bir ÖVP-SPÖ hükümetini parlamentoda desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Buna karşılık, aşırı sağcı FPÖ şu ana kadar erken seçim çağrısı yapan tek parti oldu. Yapılan son anketlerde FPÖ’nün desteğinin önemli ölçüde arttığı gözlendi. Eylül ayında yapılan son seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 29’unu alan FPÖ, şu anda seçmenlerin üçte birinden fazlasının desteğini almış görünüyor. Şu anda ÖVP ve Yeşiller’den oluşan geçici hükümet ülkeyi yönetiyor, ancak bu hükümet sadece idari işleri yürütüyor.