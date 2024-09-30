Avusturya’da seçimin galibi aşırı sağcılar

Haberin Devamı

AVUSTURYA dün sandık başına gitti. Kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin paylaştığı sandık çıkış anketine göre, seçime katılım oranı yüzde 78 oldu. Yaklaşık 6.4 milyon seçmen oy kullandı. Resmi sonuçlara göre tarihi bir başarı elde eden aşırı sağcı FDÖ, yüzde 29.2 oy oranıyla ilk kez Avusturya’nın en güçlü partisi oldu. FPÖ, 2019 seçimlerine göre oyunu yüzde 13 artırırken, iktidardaki muhafazakâr ÖVP ise yüzde 26.2’lik (bir önceki seçimlere göre yüzde 11.2 düşük) oy oranıyla ikinci, sosyal demokrat SPÖ ise yüzde 21’le tarihinin en düşük oyunu alarak üçüncü büyük parti oldu. Liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) yüzde 9.3, Yeşiller Partisi de yüzde 8.3 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre 183 üyeden oluşan ulusal meclise, FPÖ 56, ÖVP 52, SPÖ 41, NEOS 18, Yeşiller ise 16 milletvekili gönderecek.

Haberin Devamı

Ancak kurulduğu 1956’dan bu yana ilk defa bir genel seçimde birinci olan aşırı sağcı FPÖ’nün Genel Başkanı Herbert Kickl’in, başbakanlık koltuğuna oturma şansı az görünüyor. Koalisyon için olası tek ortak olan ÖVP, aşırı sağcı Kickl ile iş birliğini reddediyor. Kickl ise zaferini Avusturya’da bir ‘yön değişikliği’ olarak yorumladı ve halkın ‘bu şekilde devam edemeyeceğine dair güçlü bir mesaj verdiğini’ söyledi. Kickl, kendisiyle koalisyon kurmak istemeyen diğer partilere “Vatandaşın verdiği mesajı iyi düşünmeleri gerekir” dedi. Kickl, partisinin pozisyonunda bir değişiklik olmayacağını, seçmenden aldığı destekle hükümet kurmak istediklerini dile getirdi.

HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ

Seçim sonuçları, Avusturya siyaseti için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ülkenin geleneksel iki büyük partisi ÖVP ve SPÖ, aynı anda bu kadar düşük oy hiç almamıştı. Özellikle ÖVP’nin bu büyük kaybı, Başbakan Nehammer’in liderliğine yönelik soru işaretlerini artırdı. SPÖ ise tarihi bir yenilgiyle üçüncü sıraya geriledi. SPÖ lideri Andreas Babler’in sol kanada kaydırdığı parti politikaları, seçmen nezdinde beklenen karşılığı bulamadı. FPÖ’nün başarısında, ülkedeki ekonomik durgunluğun, artan işsizliğin ve yüksek enflasyonun etkili olduğu düşünülüyor. Ayrıca partinin sert göçmen karşıtı politikaları da geniş bir destek buldu. FPÖ’nün zaferi, Avrupa genelindeki aşırı sağcı partilerin yükselişinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI NE YAPACAK?

Meclise girmeyi başaran partilerin hiçbirisi FPÖ ile koalisyon kurmayacağını bildirirken, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in aşırı sağcı Kickl’e hükümeti kurma yetkisi verip vermeyeceği de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet kurulumunda liberal demokrasilerinin temel unsurlarına dikkat edeceğini belirterek, hukuk devleti, özgür basın, Avrupa Birliği (AB) üyeliği, azınlıkların hakları gibi temel değerler üzerine Avusturya’nın güvenlik ve huzurunun inşa edildiğinin altını çizdi.

Bu arada aşırı sağcıların seçim zaferi parlamento önünde bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

Haberin Devamı

AVRUPALI AŞIRI SAĞCILARDAN TEBRİK

FPÖ’nün Avusturya’daki ulusal seçimleri kazanmasının ardından Avrupa sağı büyük bir sevinç yaşadı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, ilk tahminlerin açıklanmasının ardından X hesabından “Herbert Kickl ve FPÖ’ye tebrikler” diye yazdı. Hollanda’daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nden (PVV) Geert Wilders de sonuçları memnuniyetle karşıladı. Wilders paylaşımında “Tebrikler FPÖ” diye yazdı. Bir başka paylaşımında ise Avrupa’da sağ partilerin yükselişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Biz kazanıyoruz! Zaman değişiyor. Kimlik, egemenlik, özgürlük ve artık yasa dışı göç ve sığınma yok. Milyonlarca Avrupalının özlemini çektiği şey bu!” diye yazdı.

Fransa’daki sağcı milliyetçi Rassemblement National’in başkanı Jordan Bardella da “Bu akşam Avusturya’da yapılan parlamento seçimlerini büyük bir farkla kazanan FPÖ’lü müttefiklerimizle birlikte Avrupa Parlamentosu’nda yer almaktan büyük gurur duyuyoruz” diye paylaşım yaptı. Partili meslektaşı Marine Le Pen de “İtalya, Hollanda ve Fransa’daki seçimlerin ardından, ulusal çıkarların savunulmasını, kimliklerin korunmasını ve egemenliğin yeniden canlandırılmasını gerektiren bu yükseliş, her yerde halkların zaferini teyit etmektedir” dedi.