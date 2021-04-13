MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti
GeriAvrupa Avusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Adil ELMAS, AVUSTURYA (DHA) / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 13.04.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Avusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti

Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir Sağlık Bakanı’na ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi