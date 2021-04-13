Adil ELMAS, AVUSTURYA (DHA) / Fotoğraf: AFP
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Avusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti
Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir Sağlık Bakanı’na ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek zorunda kaldı.