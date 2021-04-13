Avusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir Sağlık Bakanı’na ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek zorunda kaldı.