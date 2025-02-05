Avusturya’da on binlerce kişi FPÖ’yü protesto etti

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Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan göstericiler, kurulacak yeni hükümetin büyük ortağı olacağı öngörülen FPÖ ve ilk kez başbakanlık koltuğuna oturacak aşırı sağcı lider Herbert Kickl’e tepki gösterdi. Protestocular, “Sağa karşı birlikte dur”, “Nazilere hayır” ve “Herkes aşırı sağa karşı” yazılı pankartlar taşıyarak, FPÖ ile koalisyon görüşmeleri yürüten merkez sağ Halk Partisi’ni (ÖVP) de protesto etti.

‘VİYANA KICKL’DEN NEFRET EDİYOR’

Gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşları adına konuşan Sheri Avraham, aşırı sağın 25 yıl önce ilk kez koalisyon ortağı olduğunu hatırlatarak, o dönemde de geniş katılımlı protestolar düzenlendiğini vurguladı. Avraham, aşırı sağın temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaya yönelik politikalar izlediğini belirterek, “Burada yaşayan herkes buraya aittir. İster başörtülü olsun isterse kipa taksın hiç fark etmez” ifadelerini kullandı. Ayrıca, FPÖ ile koalisyon müzakereleri sürdüren ÖVP’ye görüşmeleri sonlandırma çağrısında bulundu. Protestocular, “Bütün Viyana Kickl’den nefret ediyor” sloganları atarak ÖVP’nin merkez binasına yürüdü ve şehir merkezindeki Ringstrasse Caddesi’ni trafiğe kapattı.