Avusturya’da okullar, restoran ve kafeler açılıyor
Avusturya 15 Mayıs tarihinden itibaren kademeli olarak okulları, restoran ve barları açacak. Ancak maske taşıma, sosyal mesafe ve müşteri sayısının sınırlı tutulması şartı var.
AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Hafta sonu yeni vaka sayısının 100’ün altına düştüğünü söyleyen Başbakan Kurz, 1 Mayıs tarihinden itibaren 400 metre karenin üzerindeki iş yeri ve mağazaların, fizik tedavi, ayak bakımı, kuaför salonlarının da açılacağını duyurdu. Kurz “Mümkün olduğu kadar fazla özgürlük, gerekli olduğu kadar sınırlama” dedi.
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