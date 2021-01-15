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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 15.01.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Avusturya’da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası

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Avusturya’da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası
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Avusturya’nın Karintiya eyaletinde 38 yaşındaki bir Avusturyalı, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karintiya Bölge Mahkemesi Hâkimi Gerhard Pöllinger-Sorre, başta gamalı haç olmak üzere çeşitli Nazi sembollerini bedenine dövme yaptıran, soysal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren davaya ilişkin kararını açıkladı. Pöllinger-Sorre, şahsın kamuya açık yerlerde ‘Hitler selamı’ verdiğini, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğunu kaydetti. Zanlının farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Pöllinger-Sorre, Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan ‘anti-Nazi Yasası’na muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Şahıs, savunmasında, alkol bağımlısı olduğunu, yaptığı bazı eylemleri bu nedenle hatırlayamadığını, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını, ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü. Mahkemede bulunan 8 kişilik jüri heyeti zanlının savunmasını inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.

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