Avusturya’da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası

Karintiya Bölge Mahkemesi Hâkimi Gerhard Pöllinger-Sorre, başta gamalı haç olmak üzere çeşitli Nazi sembollerini bedenine dövme yaptıran, soysal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren davaya ilişkin kararını açıkladı. Pöllinger-Sorre, şahsın kamuya açık yerlerde ‘Hitler selamı’ verdiğini, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğunu kaydetti. Zanlının farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Pöllinger-Sorre, Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan ‘anti-Nazi Yasası’na muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Şahıs, savunmasında, alkol bağımlısı olduğunu, yaptığı bazı eylemleri bu nedenle hatırlayamadığını, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını, ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü. Mahkemede bulunan 8 kişilik jüri heyeti zanlının savunmasını inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.