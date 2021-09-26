Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

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BOLAT, ırkçı saldırının belediye otobüsünde yaşandığını ifade ederek, “Bir kadın bana yaklaşarak, başörtüsü taktığım için her ne kadar Türkiye’den gelmiyor olsam da ön yargıyla ‘Türkiye’ye defol git’ dedi” ifadesini kullandı. Irkçı saldırganın söylediklerini duymazdan gelerek, otobüsün ön tarafına gittiğini ancak kadının kendisini rahat bırakmadığını, bulunduğu yere gelip, hakaret ve ırkçı ifadelerini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: “Bana tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldim. Salgın döneminde, kim bilir belki de hastalığı taşıyordu. Bunun üzerine ben dışarı çıktım, o da arkamdan geldi ve başörtüme saldırarak, çok sert bir şekilde çekti. Çekmeden ötürü çenemin altında başörtüsünü tutturduğum iğne yaralanmama yol açtı. Kadına bağırdım ama durmadı, cep telefonumu çıkarıp görüntü almaya başlayınca durdu ve caddenin karşı tarafına geçti. Yaşadığım üzücü olayı sosyal medyadan paylaştım. Bu olay karşısında bir duruş sergilemem gerektiğini ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Başörtüsü taksın ya da takmasın, ten rengi ne olursa olsun, hangi etnik kökene sahip olunursa olunsun böyle bir durum yaşanmamalı ve bu olay hiçbir şekilde göz ardı edilmemeli.”