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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Avusturya’da kısıtlamaları gevşetti

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Avusturya’da kısıtlamaları gevşetti
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Avusturya’da 3 hafta önce alınan sıkı önlemler bugün son buldu, dükkânlar yeniden kapılarını açtı. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.

ÜLKEDE oteller ve restoranlar ise 7 Ocak’a kadar kapalı kalmaya devam edecek. Avusturya 3 hafta önce kapanma kararı aldığında ülkede 100 bin nüfusa 522 vaka düşüyordu. 3 haftalık sıkı önlemler sayesinde vaka sayısı yarı yarıya düşürüldü. Ülkede aktüel duruma göre 100 bin nüfusa 263 vaka düşüyor. Almanya ile kıyaslandığında vaka sayısı yine de iki kat daha fazla. Almanya’da 100 bin nüfusa 142 vaka düşüyor.

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