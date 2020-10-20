Avusturya’da kapalı mekanlardaki toplantılar 6 kişi ile sınırlandırıldı

AVRUPA’da koronaya karşı alınan önlemler birçok ülkede sıkılaştırılıyor. Avusturya’da vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine kapalı mekânlardaki özel toplantılar 6 kişi ile sınırlandırıldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, alınan karar ile ülkede son haftalarda virüsün yayılmasına neden olan doğum günü partilerinin, düğünlerin ve sosyal kulüp toplantılarının hedef alındığı aktarıldı. Yeni kısıtlamaların cuma günü yürürlüğe gireceğini ifade eden hükümet, açık alanda yapılan özel toplantıların ise 12 kişi ile sınırlandırıldığını açıkladı. Hükümet, ayrıca kültürel ve spor etkinliklerinde azami seyirci sayısını kapalı alanlarda 1500’den bine, dışarıdaki etkinliklerde ise 3 binden bin 500’e düşürdü. Hükümet, etkinliklerde artık maske takmanın isteğe bağlı olmadığını ve zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

REKORA ULAŞTI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün başkent Viyana’da düzenlediği basın toplantısında gelecek ayların kısıtlamalara uyulmazsa zorlu olacağını ifade ederek, önlemlere ne kadar çok kişi uyarsa bu aşamanın o kadar iyi atlatılacağını aktardı. Kurz, günlük yeni vaka sayısının geçen cumartesi günü bin 747 ile yeni bir rekora ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmazsa aralık ayına kadar günlük vaka sayısının 6 bine kadar çıkabileceğini açıkladı. Avusturya’da toplam vaka sayısı 65 bin 927’ye, toplam can kaybı ise 904’e ulaştı.