Avusturya’da istifa depremi!

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RÜŞVET karşılığı ısmarlama anket sonuçları almak ve bazı medya kuruluşlarına kendi lehine olumlu yorumlar yazdırmak suçlamalarıyla hakkında savcılık soruşturması açılan ve siyasi dokunulmazlığı kaldırılarak milletvekilliği düşürülen 35 yaşındaki Sebastian Kurz, iddialar karşısında başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmış, önceki gün de tüm siyasi görevlerinden geri çekildiğini duyurmuştu. Ekim ayındaki istifanın ardından başbakanlık görevine getirilen Alexander Schallenberg ise parti başkanı ile başbakanın aynı kişi olması gerektiğini söyleyerek istifasını açıkladı.

BİR İSTİFA DA MALİYE BAKANLIĞI’NDAN

İstifasını açıklayan Schallenberg’in yerine parti başkanlığı koltuğunda oturan sert politika yanlısı Karl Nehammer’in geleceği bildirilirken, bir istifa haberi de Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Sebastian Kurz’a en yakın isimlerden biri olduğu belirtilen Avusturya Maliye Bakanı Gernot Blümel, sosyal medya hasabı üzerinden bakanlıktan istifa ettiğini açıklarken, aynı zamandan dava arkadaşı Kurz gibi siyaseti tamamen bıraktığını duyurdu. Kendisi ve ailesinin son zamanlarda ölüm tehditleri aldığını söyleyen 40 yaşındaki Blümel, Sebastian Kurz’un son aldığı karardan sonra siyasette kalamayacağını anladığını belirtti.

SERT POLİTİKA YANLISI

Yeni başbakan adayı 49 yaşındaki İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in konservatif parti ÖVP’nin içinde sert politika yanlısı olmakla tanınıyor. Türkiye ve İslam karşıtlığıyla bilinen 35 yaşındaki Sebastian Kurz, Maliye Bakanlığı aracılığıyla çeşitli medya kuruluşları ve kamuoyu yoklama şirketlerine haksız para aktardığı ortaya çıkmış, hakkında açılan soruşturmalar sonucunda da istifa etmişi.