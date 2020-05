Avusturya’da geçen yıl 1950 ırkçı saldırı kaydedildi

RAPORA göre, ülkede 2018’de 1920 ırkçı saldırı yaşanırken bu sayı 2019’da 1950’ye yükseldi. İnternet, 1070 ile ırkçı saldırıların kendine en çok yer bulduğu mecra oldu. Kamuya açık yerlerde de 355 ırkçı olay yaşandı. Yazılı ve görsel basın ile siyasette de 33 ırkçı ve nefret içerikli söylem ve eylem tespit edildi. Ülkede geçen yıl çalışma hayatında 59, eğlence ve hizmet sektöründe 199, ırkçılık karşıtı çalışmalar yürüten kişi ve kurumlara yönelik ise 66 ırkçı saldırı meydana geldi. Güvenlik birimleri arasında 75 ırkçı olay vuku bulurken, devlet dairesi ve kurumlarda 93 olay tespit edildi. Son 20 yılda yaşanan 18 bin 90 ırkçı olaydan üçte biri mağdurların şikayetleriyle, geri kalanı ise üçüncü şahısların başvuruları sonucunda kayıtlara geçti.

DUVAR YAZILARINDAN İNTERNET ORTAMINA GEÇİŞ

Raporda, 20 yıldır yapılan çalışmalar ışığında, ırkçılık, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının gelişen teknolojiyle farklı platformlara yayılarak arttığına dikkat çekildi. Özellikle dijitalleşen dünyada ırkçı ve nefret içerikli söylemlerin duvar yazılarından internet ortamına taşındığına vurgu yapıldı. Son yıllarda ırkçı duvar yazılarına ilişkin şikayetlerin yüzde 40 azalırken dijital platformdaki şikayetlerin de arttığı belirtildi. ZARA Danışma Birimi Müdürü Dilber Dikme, rapora ilişkin düzenlen basın toplantısında, geçen yıl yaşanan 1950 ırkçı saldırının buz dağının görünen kısmı olduğunu belirterek gerçek sayıların çok daha yüksek olduğunu söyledi. ZARA yöneticisi Barbara Liegl de özellikle başta siyasiler olmak üzere tüm idarecilere, internetteki ırkçılık ve nefret söylemine karşı sorumluluk üstlenerek bir an evvel harekete geçmeleri çağrısında bulundu.



‘SİYASİLER IRKÇI SÖYLEMLERİNE SON VERMELİ’

Irkçılıkla mücadele de hem siyasetçilerin hem de yazılı ve görsel basının bu durumu ciddiye alması gerektiğine dikkati çeken Liegl, “Siyasiler özellikle mülteci, göçmen veya yabancılara yönelik politik yaklaşımlarını, ırkçı ve ayrıştırıcı söylemler üzerinden sürdürmeye son vermeli” diye konuştu. Liegl, ırkçılıkla mücadelede özellikle mağdurların her yönlüyle desteklenmesinin önemine işaret ederek, hükümetin bu alan için daha fazla bütçe oluşturması gerektiğinin altını çizdi. ZARA, yıllık ırkçılık raporunu, ırkçılığa dikkat çekmek için her yıl 21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklıyordu ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle iptal edilen basın toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirildi.