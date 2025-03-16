×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Avusturya’da Gazze’ye destek iftarı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#İftar#Gazze
Avusturya’da Gazze’ye destek iftarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:53

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Rahma Austria insani yardım kuruluşu, Gazze’ye destek sağlamak amacıyla iftar programı düzenledi.

Haberin Devamı

İftar öncesi tarihçi Prof. Dr. Detlev Quintern, tarihi belgeler ve arkeolojik veriler ışığında Gazze’nin tarihi köklerini ve özellikle İsrail tarafından silinmek istenen kültürel kimlik ve mirasını ele alan bir sunum yaptı. Programda Rahma Austria yetkilileri, elde edilen gelirle İsrail’in saldırılarından etkilenen Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi’nin onarımının yanı sıra ihtiyaç duyulan gerekli tıbbı malzemenin tedarik edileceği bilgisini paylaştı.
Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah da video mesaj aracılığıyla hastanenin içinde bulunduğu durum ve acil ihtiyaçlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Programda yağlı boya tablo ve benzeri değerli eserler de açık artırma yoluyla satıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#İftar#Gazze

BAKMADAN GEÇME!