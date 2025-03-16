Avusturya’da Gazze’ye destek iftarı

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İftar öncesi tarihçi Prof. Dr. Detlev Quintern, tarihi belgeler ve arkeolojik veriler ışığında Gazze’nin tarihi köklerini ve özellikle İsrail tarafından silinmek istenen kültürel kimlik ve mirasını ele alan bir sunum yaptı. Programda Rahma Austria yetkilileri, elde edilen gelirle İsrail’in saldırılarından etkilenen Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi’nin onarımının yanı sıra ihtiyaç duyulan gerekli tıbbı malzemenin tedarik edileceği bilgisini paylaştı.

Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah da video mesaj aracılığıyla hastanenin içinde bulunduğu durum ve acil ihtiyaçlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Programda yağlı boya tablo ve benzeri değerli eserler de açık artırma yoluyla satıldı.