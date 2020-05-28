Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak

AVUSTURYA İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, yaptığı açıklamayla Kovid-19 nedeniyle ara verilen toplu ibadetlere yaklaşık 11 hafta sonra yeniden başlanacağını duyurdu. Vural, salgın hastalığın dünyanın tamamında olduğu gibi Avusturya’da da katı önlemlerin alınmasına neden olduğuna işaret etti. Sosyal temasın ortadan kalktığı, bireylerin yakın akrabalarıyla kucaklaşamadığı bir ortamda virüsün yayılmasını önleme adına ülkedeki dini cemaatler olarak halk sağlığını gözettiklerini belirten Vural, Müslümanlara ait cami ve derneklerde çeşitli önlemleri hayata geçirmek durumunda kaldıklarını anlattı. Günlük yeni vaka sayısındaki düşüş ve virüs kaynaklı can kayıplarının gerilemesiyle önlemlerin gevşetildiğini belirten Vural, İslam Cemaati olarak hem hükümet hem de diğer dini cemaatlerle iş birliği içinde hareket ettiklerini kaydetti. Vural, 15 Mayıs’tan itibaren sabah, öğle ve ikindi namazlarının camilerde kılınmasına izin verildiğini, geçen pazar gününden itibaren de akşam ve yatsı namazlarının cemaatle kılınmasının mümkün olduğunu ifade etti. Cuma namazlarının cemaatle kılınmasına ilişkin kısıtlamanın kaldırılması için yetkililerle uzun görüşmeler yaptıklarını dile getiren Vural, “Din İşleri Dairesi’yle yaptığımız görümeler doğrultusunda 29 Mayıs’tan itibaren yani bu cuma, artık camilerimizde cuma namazını toplu halde kılabileceğiz” diye konuştu.

KİŞİ SINIRLAMASI YOK

Bu arada İGGÖ’den cuma namazında uyulması gereken kurallar da paylaşıldı. Camilerde kişi sınırlaması yapılmazken, bir metre sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği vurgulandı. Cami girişlerinde dezenfektan bulundurulmasının önemine işaret edilen açıklamada, ibadet sırasında maske kullanma zorunluluğunun bulunmadığına dikkat çekildi. Cemaatin kişisel seccadesi ile camiye gelmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, hastalık belirtileri olan ya da risk grubunda yer alan kişilerin camiye gelmemeleri uyarısı yapıldı. Avusturya’da 14 Nisan’da 400 metrekare altındaki iş yerlerinin yeniden açılmasıyla normalleşme yolunda ilk adım atılmış, 2 Mayıs’ta kuaför ve alışveriş merkezleri kapılarını açmış, 15 Mayıs’ta ise restoran ve okullar hizmete girmişti.