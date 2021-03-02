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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 02.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Avusturya’da bölgesel gevşeme olacak

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Avusturya’da bölgesel gevşeme olacak

Avusturya’da koronavirüs nedeniyle 4 ayı aşkın süredir kapalı tutulan restoranların dış mekanları 27 Mart’ta yeniden hizmete girecek.

BAŞBAKAN Sebastian Kurz, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3 hafta önce alışveriş merkezleri, kuaför ve okulların açılması sonrasında ülkedeki vaka sayılarında beklendiği üzere artış yaşandığını kaydetti. Kurz, vaka sayılarındaki artışın eyaletlere göre değişkenlik gösterdiğini, Vorarlberg eyaletinde günlük sayının diğer eyaletlere oranla daha düşük olduğunu, bu nedenle bu bölgede gastronomi başta olmak üzere kültür ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların 15 Mart’ta kaldırılacağını ifade etti.
Eyaletler arasındaki farklılık nedeniyle bölgesel kararlar alınacağını belirten Kurz, Vorarlberg dışındaki 8 eyalette restoranların bahçe gibi dış mekanlarının 27 Mart’ta hizmete gireceğini söyledi. Başbakan Kurz, gençlerin spor faaliyetlerine de izin verileceğini aktardı.

 

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