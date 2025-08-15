×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Avusturya'da belediye başkanı, eşinin gözleri önünde 45 metreden düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Avusturya#Belediye Başkanı#Dağcılık Kazası
Avusturyada belediye başkanı, eşinin gözleri önünde 45 metreden düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:34

Avusturya'da bir belediye başkanı, dağcılık tutkusunun kurbanı oldu. Karintiya eyaletindeki Nassfeld bölgesinde bulunan "Däumling" kaya tırmanış rotasında çarşamba günü meydana gelen korkunç kazada, 67 yaşındaki Ägidius Exenberger, 57 yaşındaki eşinin gözleri önünde 45 metre derinliğe düştü.

Haberin Devamı

Polisin açıklamasına göre, Exenberger ve eşi tırmanış sırasında ilk halat köprüsüne geldiklerinde başkan aniden dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre serbest düşüş yapan Exenberger, kayalık ve dik bir yamaçta çarptıktan sonra 30 metre daha yuvarlanarak ağır yaralandı. Eşi, çaresizlik içinde yardım çağırdı ancak kurtarma ekipleri başkana ancak ölüm teşhisi koyabildi.

Yapılan ilk incelemelerde, kazanın nedeni olarak Exenberger'in tırmanış ekipmanlarını doğru kullanmaması ve yanlış bağlantılı emniyet kemeri tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden Ägidius Exenberger, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üyesiydi ve 2 bin 300 nüfuslu Spital am Pyhrn belediyesinin 2003'ten beri başkanlığını yapıyordu. SPÖ Oberösterreich eyalet başkan adayı Martin Winkler, "Kronen Zeitung"a yaptığı açıklamada, "Ägidius'u kaybetmekle dürüst, güvenilir ve son derece değerli bir arkadaşımızı yitirdik" dedi. Parti, sosyal medyadan da başkanın ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avusturya#Belediye Başkanı#Dağcılık Kazası

BAKMADAN GEÇME!