Avusturya'da belediye başkanı, eşinin gözleri önünde 45 metreden düşerek hayatını kaybetti

Polisin açıklamasına göre, Exenberger ve eşi tırmanış sırasında ilk halat köprüsüne geldiklerinde başkan aniden dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre serbest düşüş yapan Exenberger, kayalık ve dik bir yamaçta çarptıktan sonra 30 metre daha yuvarlanarak ağır yaralandı. Eşi, çaresizlik içinde yardım çağırdı ancak kurtarma ekipleri başkana ancak ölüm teşhisi koyabildi.

Yapılan ilk incelemelerde, kazanın nedeni olarak Exenberger'in tırmanış ekipmanlarını doğru kullanmaması ve yanlış bağlantılı emniyet kemeri tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden Ägidius Exenberger, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üyesiydi ve 2 bin 300 nüfuslu Spital am Pyhrn belediyesinin 2003'ten beri başkanlığını yapıyordu. SPÖ Oberösterreich eyalet başkan adayı Martin Winkler, "Kronen Zeitung"a yaptığı açıklamada, "Ägidius'u kaybetmekle dürüst, güvenilir ve son derece değerli bir arkadaşımızı yitirdik" dedi. Parti, sosyal medyadan da başkanın ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.