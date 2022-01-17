Avusturya’da aşı zorunlu hale geliyor! 3 bin 600 euro para cezası var

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GELECEK perşembe günü Meclis’te oylamaya sunulacağı belirtilen yasanın, onaylanması durumunda şubat ayından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. Deneme olarak mart ortasına kadar cezai işlemlerin yapılmayacağı belirtilen uygulamada, bu tarihten sonra aşı olmayanları 3 bin 600 euroya varan para cezaları beklediği ifade edildi.

FPÖ HARİÇ PARTİLER DESTEKLEDİ

Aşı zorunluluğundan hamilelerin ve sağlık sorunları nedeniyle aşı olması sakıncalı görülen kişilerin muaf tutulduğu belirtilirken, daha önce 14 yaş üstü için ön görülen yasanın 18 olarak değiştirilmesi üzerine popülist FPÖ dışında tüm parrtilerden destek gördüğü kaydedildi. Aşılama oranın çok düşük olduğu ülkede zorunluluk dışında başka altenatif kalmadığı ifade edildi.