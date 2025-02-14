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Avusturya’da 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasaklandı

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#ALMANYA#AVUSTURYA#OKUL
Avusturya’da 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 18:32

Avusturya’nın Steiermark eyaletinde yürürlüğe giren yeni düzenleme doğrultusunda 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu ve benzeri elektronik cihazların kullanımı yasaklandı.

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STEIERMARK eyaletinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, cep telefonu, tablet ve akıllı saatlerin ilkokul 1. sınıftan itibaren ortaokul 7. sınıfa kadar eğitim kurumlarında kullanımına izin verilmeyecek. Okula girişlerde öğrenciler elektronik cihazlarını kapatacak ve teneffüslerde de kullanmayacak. Yasağa uymayan öğrencilerin aileleri duruma ilişkin bilgilendirilecek ve bu tutumları ders notlarına yansıtılacak. Söz konusu düzenleme, elektronik cihaz kullanımının yasaklanmasını her ne kadar 7. sınıfa kadar öngörse de okul yönetimi istediği takdirde, yasak lise son sınıfa kadar uygulanabilecek.

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#ALMANYA#AVUSTURYA#OKUL

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