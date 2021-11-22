Avusturya’da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Herkes merak ediyordu, Almanlar duyurdu... Hesaplar değişiyor... Mesut şimdilik...Herkes merak ediyordu, Almanlar duyurdu... Hesaplar değişiyor... "Mesut şimdilik..."#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Kanıyla Beni Ragıp vurdu yazmıştı Türkiyenin konuştuğu davada karar çıktıKanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! Türkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı#İstanbul
CHPli Özkoça tepki: Ben gülmüyorum Terörle mücadeleyi anlatıyorumCHP'li Özkoç'a tepki: Ben gülmüyorum! Terörle mücadeleyi anlatıyorum #Bakan Soylu
Yürek yakan sözler... Tüm salon gözyaşlarına boğuldu Vahşice katledilmiştiYürek yakan sözler... Tüm salon gözyaşlarına boğuldu! Vahşice katledilmişti#Azra Gülendam Haytaoğlu
İki feci ölüm Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldıİki feci ölüm! Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldı#Kaza
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yokFırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yok#Ekmek
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
Hayatının hatasını yaptı... Röportajda söylediği şey kariyerine mal oluyorduHayatının hatasını yaptı... Röportajda söylediği şey kariyerine mal oluyordu! #Adele
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
Tek celsede boşandılar Ben Ahmete inanmıştımTek celsede boşandılar! 'Ben Ahmet'e inanmıştım'#Ahmet Dursun
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
HABERLERAvrupa Haberleri

Avusturya’da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

#Avusturya#Avusturya’Da 20 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması Başladı#AVRUPADAN HABERLER
Avusturya’da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Avusturya’da koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle, 20 gün süresince geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

GÜNLÜK vaka sayılarının hızla artması üzerine hükümet, dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak. Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek. Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde ise mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor.

Avusturya’da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
1450 EURO PARA CEZASI
Alınan kararlara uymayanlar 1450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Avusturya’da son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419’a çıktı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42’e yükseldi. Ülkede ciddi tepkilere yol açan kapanma kararı, cumartesi günü, yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride protesto edilmişti. Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, cuma günü yaptığı açıklamada, dördüncü dalganın etkili olduğu ülkede aşı yaptırmış kişilerin oranında istenilen seviyeye ulaşılamadığını, bu nedenle 20 gün süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Schallenberg ayrıca, 1 Şubat 2022’den itibaren aşı zorunluluğunun da hayata geçirileceğini bildirmişti.
Avusturya’da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avusturya#Avusturya’Da 20 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması Başladı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale