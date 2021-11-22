Avusturya’da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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GÜNLÜK vaka sayılarının hızla artması üzerine hükümet, dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak. Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek. Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde ise mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor.