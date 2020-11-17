Avusturya yeniden kapandı

KORONAVİRÜS pandemisinin ilkbahardaki başlangıç döneminde olduğu gibi vatandaşlar evden sadece alışveriş, doktor muayenesi, kısa yürüyüşler ve koşular için çıkabilecek. Gece yarısı yürürlüğe giren önlemler kapsamında ülkede gündelik yaşamın sürebilmesi için gerekli olan süpermarketler, eczaneler, bankalar ve hijyen ürünlerinin satıldığı marketler dışında tüm dükkanlar kapalı kalacak. Okullar da kapatılırken öğrenciler uzaktan eğitime yönlendirilecek. Kısıtlamaların 6 Aralık’a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Avusturya’da hastanelerde ve yoğun bakım servislerinde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son haftalarda büyük bir artış göstermişti. Üç hafta önce uygulanmaya başlanan kısmi karantina önlemleri de koronavirüs vakalarının sayısını düşürümeye yetmedi. Yeşiller partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, 20-27 Kasım haftasında hastanelerdeki doluluk oranının rekor seviyeye ulaşmasını beklediğini açıkladı. Avusturya Bşbakanı Sebastian Kurz, pandemi ile mücadelede kitlesel testlerin uygulanabileceğine dikkati çekmiş ve önemli olanın enfekte kişileri bulmak ve karantinaya almak olduğunu belirtmişti.