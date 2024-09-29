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Avusturya sandık başında

Güncelleme Tarihi:

#Avusturya#Seçim#Özgürlük Partisi
Avusturya sandık başında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 11:05

Avusturya’da bugün 6.4 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) önde görünüyor

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Ülkede yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. 9 parti ve 3 siyasi oluşumun yarıştığı seçimde 4 bin 700 aday, 183 milletvekilinden oluşan meclise girmek için mücadele veriyor. Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, son yapılan anketlere göre aşırı sağcı FPÖ yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisi’nin (NEOS) yüzde 9’ar oy alması bekleniyor. Buna göre, ülkede ilk defa aşırı sağcı bir partinin genel seçimde birinci olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

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#Avusturya#Seçim#Özgürlük Partisi

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