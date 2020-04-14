Avusturya nasıl başardı?

BAHÇE ve yapı marketlerinin yanı sıra perakende satış yapan kitapçı, kozmetik, butik gibi küçük iş yerleri 4 hafta aradan sonra salı sabahı kapılarını müşterilerine açtı. Sadece başkent Viyana’da 4 bin 500 civarında dükkan ve iş yeri yeniden satışa başladı. Avusturyalılar alışveriş için sabahın erken saatlerinde bahçe ve yapı marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İnsanların maske şartına ve mesafe kuralına uydukları görüldü. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Werner Kogler ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ile bir basın toplantısı düzenledi. Hepsi basın toplantısına maskeli geldi. Başbakan Kurz, önce disiplinli davranışlarıyla önlemlere uyan Avusturya halkına teşekkür etti ve bu sayede Avusturya’da virüsü yavaşlatma konusunda başarılı olduklarını vurguladı. Kurz, dükkânların açılmasını normale dönüş için ‘ilk adım’ olarak niteledi ve ekonomide de krizden en hızlı çıkan ülke olacakları vaadinde bulundu

‘HER BİR AVUSTURYALI...’

Başbakan Yardımcısı Kogler yarın spor alanında yumuşatma adımlarının geleceğini, hafta sonu ise kültür etkinlikleri konusundaki adımları açıklayacağını söyledi. Kogler, ancak dikkatin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti ve “Dikkatsizlik durumunda yayılma çizgisi anında yukarı fırlıyor” dedi. Sağlık Bakanı Anschober ise bulaştırma oranını 0.8’e düşürdüklerini belirtti ve “Bu çok çok dikkate değer bir gelişme. Avusturya olarak aldığımız önlemlerle bulaşma oranını dramatik ölçüde düşürdük. Avusturyalılar tek tek çözümün bir parçası olduklarını kanıtladı” dedi. Avusturya’da önlemler adım adım yumuşatılırken, dışarıda maske takma şartı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları sıkı sıkıya geçerli.



