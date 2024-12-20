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Avusturya, iltica başvurularının iptali için harekete geçti

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#Avusturya#Avusturya Federal İltica Ve Göçmenlik Dairesi#İltica Başvuruları
Avusturya, iltica başvurularının iptali için harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 15:03

Avusturya Federal İltica ve Göçmenlik Dairesi, ülkede 5 yıldan az kalan ve iltica başvuru süreci devam eden Suriyelilere mektup göndererek başvurularının iptaline ilişkin prosedürün başlatıldığını bildirdi.

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ÜLKENİN önde gelen dergilerinden Profil, çevrim içi paylaştığı haberde, Federal İltica ve Göçmenlik Dairesi’nin Avusturya’da 5 yıldan az kalan Suriyelilere gönderdiği mektubu paylaştı. Mektupta, Suriye’deki durumun değişmesi nedeniyle yapılan iltica başvurularının iptaline yönelik işlemlerin başlatıldığı bilgisine yer verildi. Son 5 yılda iltica başvurusunda bulunan kişilerle Göçmenlik Dairesi yetkililerinin yeniden görüşeceği kaydedilen mektupta, Suriye’de sığınma talebine gerekçe gösterilen siyasi baskı ve zulüm ortamının ortadan kalktığı ifade edildi. Yetkililerin, iltica başvurularının sürdürülebilmesi için geçerli başka nedenler sunmaları isteneceği, aksi halde başvuruların iptal edileceği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu durumdaki Suriyelilerin sayısının 40 bin olduğu belirtildi.

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DÖNENLERE 1000 EURO
Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinden hemen sora Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, halihazırda süren iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alındığını duyurmuştu. Nehammer, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin destekleneceğini, geri dönmek isteyen kişilere 1000 Euro para yardımında bulunulacağını açıklamıştı.

 

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#Avusturya#Avusturya Federal İltica Ve Göçmenlik Dairesi#İltica Başvuruları

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