Aşıda yan etki karmaşası

ALMANYA’da aşı uygulamalarını kontrol eden Paul-Ehrlich Enstitüsü’nün (PEI) 4 Mart tarihine kadar açıkladığı verilere göre, toplam 6 milyona yakın insana korona aşısı yapıldı. 5 milyon 400 bin kişi ile en fazla yapılan aşı Biontech/Pfizer. Çoğunluğu sağlık çalışanı olmak üzere yaklaşık 370 bin kişiye de Astrazeneca aşısı vuruldu. Üçüncü sırada ise 169 bin uygulama ile Moderna aşısı geliyor. Aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesinin nedenlerinden biri olarak ölüme kadar varabilen yan etkenler olduğu belirtiliyor. Enstitüsü ayrıca adına ‘Covid Kolu’ adı verilen ve hangi aşı olursa olsun, aşı yapılan kolda sorunlara yol açan yeni bir sendrom ortaya çıktığını duyurdu.

EN AZ YAN ETKİ BIONTECH/PFIZER

Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre Almanya’da uygulanan 3 korona aşısından en az yan etkisi olanın Biontech/Pfizer aşısı olduğu ortaya çıktı. Daha çok sağlık çalışanları için öngörülen Astrazeneca aşısının ortaya çıkardığı yan etkilerin ise yaklaşık 4 kat daha fazla olduğu belirtildi. Şimdiye kadar kendilerine 12 bin civarında yan etki vakası geldiğini açıklayan PEI, bunların yüzde 18’inin ağır seyreden yan etkiler olduğuna dikkat çekti.







EN FAZLA ASTRAZENECA’DA

Almanya’da yapılan 3 farklı aşıdan ise Biontech aşısında daha çok baş ağrısı görülürken, Moderna’da aşı yapılan bölgede sorunlar, Astrazeneca aşısında ise ağır seyreden grip benzeri belirtiler yaşandığı dile getirildi. Ayrıca ateş, sıtma, yorgunluk, kas ve kemik ağrıları gibi yan etkilerin çoğunlukta olduğu kaydedildi. Aşılar arasında yapılan karşılaştırmada ise en fazla yan etkinin Astrazeneca aşısında olduğu, Biontech aşısında her bin kişide 1.6 oranında yan etki sorunu yaşanırken, bu oranın Astrazeneca’da 7.6 oranında olduğu belirtildi. Moderna aşısısın yarattığı yan etkilerin ise her bin kişide 2.6 olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN ETKİLENDİLER

Ağır seyreden yan etkilerin en fazla 3.7 oranıyla en fazla Astrazeneca aşısında olduğuna dikkat çeken yetkililer, verilen rakamların vatandaşlar tarafından bildirilen vakalar üzerinden kayda geçildiği, Astrazeneca aşısı olanların diğer aşı yapılanlara göre sosyal medyadan etkilenerek daha sık başvuruda bulunmuş olabilecekleri ayrıca vurgulandı.







AVUSTURYA GERİ ÇEKTİ

Diğer yandan Avusturya’da Astrazeneca aşısı yapılan bir hemşirenin 10 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine, bu aşının durdurulmasına karar verildi.

Avusturya Sağlık ve Güvenlik Kurumu BASG tarafından yapılan açıklamaya göre Astrazeneca aşısı yapılan iki sağlık çalışanın ağır sorunlar yaşadığı, 49 yaşında olan bir hemşirenin yaşamını yitirdiği, 35 yaşındaki diğer hemşirenin ise ağır akciğer sorunları nedeniyle yoğun bakımda olduğu duyuruldu.

Söz konusu aşının uygulanmasına araştırmalar bitene kadar ara verildiği bildirildi.



AŞILAMADA SON DURUM

9 Mart tarihli Robert Koch Enstitüsü verilerine göre ise şimdiye kadar Almanya’da toplam 8 milyon 161 bin 238 kişi aşılandı. Bunlardan ilk aşılarını olanların sayısı 5 milyon 555 bin 420. İkinci aşılarını yaptıranların sayısı ise 2 milyon 605 bin 818. Bu aşılardan 4 milyon 225 bin 832’si Biontech’e, 1 milyon 127 bin 489’ı AstraZeneca’ya, 202 bin 099’u Moderna’ya ait. İkinci doz aşılarda ise 2 milyon 543 bin 052 Biontech’in 62 bin 766’sı Moderna’nın aşıları olarak açıklandı.