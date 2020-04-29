Avusturya BDDK’sı eski yöneticisi Dr. Pribil, Vakıfbank’ta

VAKIFBANK Genel Müdürü Ahmet Bıyık, Dr. Kurt Pribil’in bankacılık ve finans tecrübelerinin Vakıfbank için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti. Dünyanın topyekûn savaştığı koronavirüsün ülkeleri kötü şekilde etkilediğini ve büyük ekonomik sıkıntılara neden olduğunu belirten Bıyık, “Bu zorlu süreçte Dr. Pribil’in Vakıfbank’a katılması hem Türkiye hem de Avrupa ekonomisi için güzel bir adım” değerlendirmesinde bulundu. Dr. Kurt Pribil’in banka sektöründen birçok teklif almasına rağmen Vakıfbank’ı seçtiğine dikkat çekildi. Daha önce Avusturya Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevler üstlenen Dr. Pribil, Avusturya Merkez Bankası Brüksel temsilciliğinde de bulundu. Avusturya Merkez Bankası’nda ‘Uluslararası Finans ve Banka Krizleri Analizi Daire Başkanlığı da yapan Dr. Pribil, daha sonra sırasıyla Avusturya BDDK´sı Yönetim Kurulu’nda ve Merkez Bankası İdare heyetinde görev yaptı. ERPB ve Avrupa Merkez Bankası Avusturya temsilciliğini de yapan Dr. Pribil evli ve iki çocuk babası.