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Avusturya artık gurbet değil, vatan

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#Avusturya#Avusturya Türk İslam Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB)#AVRUPADAN HABERLER
Avusturya artık gurbet değil, vatan
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 14:49

Avusturya’da 60’ın üzerinde cami derneğini bünyesinde barındıran Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından geniş katılımlı iftar programı düzenlendi.

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Programa Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ile Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Ece Öztürk’ün yanı sıra Avusturya’daki siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Dönmez, Ramazan ayının dayanışma ve birliktelik ayı olduğunu söyledi. Dönmez, iftarı düzenleyen ATİB’in bu ayı kitap ayı ilan ettiğini belirterek, “Ramazan ayı okuma ve tefekkür ayıdır” dedi. Okumanın çok yönlü anlaşılması gerektiğini kaydeden Dönmez, özellikle çocukların eğitim ve öğretiminin önemine işaret etti.

Dönmez, burada yaşayan Türkler için Avusturya’nın artık bir gurbet olmadığını, buraya köklü bir şekilde yerleşildiğini, anne ve babaların üzerine düşen en önemli görevin çocuklarının eğitim almasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. İftar programı, müzik dinletisi ve sema gösterisiyle sona erdi.

Avusturya artık gurbet değil, vatan

Avusturya artık gurbet değil, vatan

Avusturya artık gurbet değil, vatan

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#Avusturya#Avusturya Türk İslam Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB)#AVRUPADAN HABERLER

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