Avusturya 24 Ocak’a kadar uzattı

KISITLAMALAR kapsamında ülke genelinde dükkânlar, marketler ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Seyahat kısıtlamaları kapsamında riskli bölge ilan edilen ülkelerden Avusturya’ya giden ziyaretçiler ise, ülkeye varışlarının ardından 10 gün süre ile karantinada tutulacak. Ülkede kovid-19 test sonucu negatif olan vatandaşların dükkân, market ve restoranlara gidebileceği, negatif test sonucu olmayanların ise 24 Ocak’a kadar evlerinde kalacağı belirtilmişti. Bakan Anschober, muhalefetin ısrarı üzerine bu planların iptal edildiğini belirtti.

Avusturya’da muhalefet tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların sadece Kovid-19 testine girmeyenlere uygulanmasının virüsün yayılmasını engellemek adına uygun bir tercih olmadığı belirtilmişti. Anschober ise, hükümetin ülke genelinde günlük vaka sayısının binin altına inmesini ve 7 günlük vaka sayılarında her 100 bin vakada 100 kişiye düşürülmesinin planladığını aktarmıştı.