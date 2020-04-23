Avusturya, 15 Mayıs’ta ibadethaneleri açıyor

RAAB, ülkede resmen tanınan 16 dini topluluğun temsilcilerine salgının yayılmasını önleme noktasında gösterdikleri iş birliği ve gayretten ötürü teşekkür etti. Yeni vaka sayısındaki düşüşün ibadethaneleri yeniden hizmete açmaya olanak sağladığını belirten Raab, 15 Mayıs’tan itibaren ibadethanelerde uyulması gereken bazı kuralların oluşturulduğunu söyledi. Raab, bu kuralların yasal düzelmeler olmadığına dikkati çekerek, Avusturya’da devletin dini kurumların iç işleyişine müdahale etme hakkının bulunmadığını aktardı.

Ülkedeki dini toplulukların temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda ibadethanelerde cemaat sayısının kısıtlanacağını ve mekanın büyüklüğüne göre kişi sayısının azaltılıp çoğaltılabileceğini söyleyen Raab, toplu ibadetlerde bireyler arasında en az 2 metre mesafe olması gerektiğini ifade etti. Raab, 20 metrekareye bir kişinin denk geleceği şekilde toplu ibadetlere katılacak kişilerin sayısının belirleneceğini ve herkesin maske kullanma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, dezenfektan kullanımı gibi hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çekti.