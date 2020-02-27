Avukatlardan meclis önünde emeklilik reformu protestosu

YOĞUN güvenlik önlemleri alan polis, avukatların etrafında kordon oluşturarak olay çıkmasını engelledi. Başbakan Edouard Philippe, gerek görülmesi halinde reformu, Anayasa’nın 49-3 maddesi gereği, özel yetki kullanarak Ulusal Meclis’te oylanmadan geçirilebileceğini söylemişti. Muhalefet partileri ise buna karşı çıkmıştı. Meclis’te 17 Şubat’tan bu yana görüşülen reform, hükümet ile muhalefet partileri arasında tartışmalara neden oluyor.

Fransızların yüzde 75’inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor. Reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak. Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975’ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek. Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanacağı belirtiliyor. Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 Euro olması öngörülen reformun 2022 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.