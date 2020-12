Avukat Canan Arın’a ‘Anne Klein Kadın Ödülü’

VAKIF tarafından yapılan açıklamada, Arın’ın, 40 yılı aşkın süredir kadınların hakları ve kadınların kendi kaderini tayin hakkı için verdiği başarılı mücadeleden dolayı ödüle layık görüldüğü belirtildi. ‘Anne Klein Kadın Ödülü’ jüri başkanı Barbara Unmüssig, “Canan Arın ile birlikte binlerce kadın Türkiye’de kadın hakları ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele ediyor” dedi. Ödülünü 5 Mart’ta Berlin’de düzenlenecek törende alacak olan Arın, ayrıca 10 bin Euro’luk para ödülünün de sahibi oldu. ‘Anne Klein Kadın Ödülü’, ülkelerinde kadın hakları alanında mücadele veren kadın aktivistlere veriliyor. 2015 yılında Eğitimsen eski başkanı ve KAMER’in kurucusu Nebahat Akkoç da aynı ödüle layık görülmüştü.

ULUSLARARASI ALANDA ÇALIŞTI

İstanbul’da yaşayan avukat Canan Arın, uzun yıllar hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda kadın haklarının kazanılması ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütürken, aile içi şiddeti önleme yolunda önemli mücadele veriyor. Arın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra London School of Economics and Political Science’ta anayasa hukuku üzerine çalıştı. 1976’da Türkiye’ye dönen Arın, 1980’de 2. Dalga Kadın Hareketi içinde aktif olarak rol aldı. 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, 1998’de İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Arın, her yıl insan hakları alanında farklı ülkelerden bir kişiye verilen Bruno Leoni Enstitüsü Hukuk Ödülü’nü de almıştı.