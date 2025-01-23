Avrupa’yı yorgan ve yastıkla donatıyor

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THÜRINGEN’e bağlı Sonneberg kasabasında 12 bin metre kareye yayılan Merino firmasının yanı sıra, Neustadt’taki tesislerinde dikiş ve dokuma fabrikasında çoğu kadın işçi olarak 30 kişi çalışıyor. Bir yıllık stoka sahip firma, siparişleri anında sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’nin de ziyaret ettiği firmada yabancıların yanı sıra ağırlıklı alarak Türkler çalışıyor. Cebeci’nin firmayı ziyaret etmesi, Merino’nun uluslararası alandaki önemini ve Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini güçlendirme çabalarını da gözler önüne seriyor.

Erhan Şahin’in Merino adlı firmasında, 30 kişi, günde 1000 adet yorgan, 3 bin adet de yastık üretiyor.

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YANMAZ MADDELERLE ÜRETİM YAPILIYOR

Yanmaz maddelerle yapılan imalat arasında bulunan rengarenk BJK, GS ve FB renklerini ihtiva eden yorganlar büyük rağbet görüyor. Türkiye’de ise bir dikiş firmasında buradan gönderilen malzemeler dikiliyor. Türk bayrağının kumaşları da Almanya’dan Türkiye’ye gönderilip orada renklendiriliyor.

