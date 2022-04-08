Avrupa’yı fethetti, ama O kendi vatanını seçti!

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlayıp, Almanya’nın Frankfurt şehrindeki Justus Liebig Universitesi’nden mezun olan üroloji uzmanı Dr. Müslim Doğan Değer, 2 yıl önce kariyerini sürdürmek üzere Türkiye’ye döndü. Diyarbakır’da 6 aylık zorunlu görevinin ardından Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne atanıp uzmanlığa başlayan Değer, 1 yıl önce Avrupa Üroloji Derneği’nin akredite tıp eğitimine katıldı. Pandemi döneminde bir yandan hastanede hastalarına bakan bir yandan da derneğin eğitimine katılan Değer, her ay eğitimle ilgili açılan sınavlara girdi. Değer, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden binlerce doktorun katıldığı 1 senelik eğitimin sonunda, üstün başarı göstererek eğitimi ilk 3 sırada bitirdi. Dernek, Değer’i ödül olarak tüm masrafları karşılamak üzere Hollanda, Avusturya ve Almanya’ya davet etti. Bu ülkelere gidip çalışmalarını doktor adaylarıyla paylaşacak olan Değer, alanında uzman profesörlerle de buluşup tecrübelerinden yararlanacak.
’TÜM SINAVLARA KATILDIM’
Üstün başarı gösterdiği, Avrupa Üroloji Derneği’nin akredite tıp eğitimini anlatan Değer, “Bu eğitim herkesin daha iyi bir üroloji eğitimi alması, uzmanların kendini daha iyi geliştirmesi için yapılıyor. Bu eğitimlere sürekli katılım göstermek gerekiyor. Her ay belli sınavlar oluyor. Bunlara sürekli önem verdiğim için, hepsine katıldım. Zaten iyi derecede İngilizce ve Almancam var. Bu eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda ilk 3’e girdim ve Avrupa Üroloji Derneği’nin davetlisi olarak önümüzdeki aylarda Amsterdam’a, Almanya’ya ve Avusturya’ya gideceğim. Orada hem tecrübelerimizi paylaşacağız hem de dünya çapında bu işi yapan, emek vermiş hocalarımızla tanışıp, onların yöntemlerini öğrenme fırsatımız olacak” diye konuştu.
‘KENDİ MİLLETİME HİZMET ETMEK İSTİYORUM’
Kariyerine Türkiye’de devam edeceğini dile getiren Dr. Değer, “Ben kesinlikle ülkemden ayrılmayı planlamıyorum, düşünmüyorum. Zaten yapacak olsaydım geçici Avrupa Birliği vatandaşlığım vardı, o zaman yapardım ama yapmadım, geri döndüm. Bundan sonra da yapmayacağım. Ben burada kendi halkıma, aileme, milletime hizmet etmeye devam etmek istiyorum. ’Tam oldum’ demiyorum, öğreneceğim çok şey var, yapmam gereken çok şey var, daha yeni başlıyorum. Daha da kendimi geliştirip, o Türk doktorlarının şu an zaten sahip olduğu prestiji daha da artıracağıma inanıyorum” dedi.