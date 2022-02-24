Avrupa’yı büyüleyen Türk kızı İlayda’ya iki madalya birden!

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SÖZLERİNİ ve bestesini kendisinin yaptığı İngilizce olarak seslendirdiği parçalarıyla hem solo hem de üç kız arkadaşıyla birlikte kurduğu Bluai adlı grupla katıldığı yarışmada üç ayrı kategoride finale kaldı ve İlayda ilk kez iki galibiyet birden alan ilk yarışmacı oldu.

800 FİNALİST ARASINDAN 9 FİNALİST SEÇİLDİ

Eski finalistlerden Thibault Christiansen (Equai İdiots), The Subs’tan Jeroen De Pessemier ve Studio Brussel DJ’yi Black Mamba’nın bulunduğu uzmanlardan oluşan jüri, yarışmaya katılan yaklaşık 800 kişi arasından 9 finalist seçti. Bu finalistlerin içinden ilk üçü de seyircilerin oylarıyla seçildi. Bunlar zaten jüri üyeleri arasında en popüler olanlarıydı.

‘MUTLULUĞUM İKİYE KATLANDI’

‘İLA’ ismiyle yarışmanın birincisi olan İlayda Çiçek jüri üyeleri tarafından eşsiz sesi ve kalpten yazdığı şarkılarıyla tanınıyor. ‘De Nieuwe Lichting’ yarışmasının 10 yıllık süresince ilk defa iki madalya birden kazanan İlayda’nın ilk tepkisi kısa ve öz şöyle oldu: “Çok mutlu hissediyorum. Yıllarca emek vermiş olduğum ‘İla’ ve ‘Bluai’ grubuyla aynı anda birinci olmak mutluluğumu ikiye katladı.”