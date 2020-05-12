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Avrupa
AA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Avrupa’ya giden TIR’da 573 bin 750 maske ele geçirildi

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Avrupa’ya giden TIR’da 573 bin 750 maske ele geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR’da 8 milyon TL değerinde 573 bin 750 adet tıbbi maske ele geçirildi.

ALINAN bilgiye göre, Avrupa’ya çıkış yapmak üzere ‘şilte rulo’ ve ‘kullanılmış ev eşyası’ taşıdığı beyan edilen TIR, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından yapılan analizde riskli görüldü. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine araç, detaylı kontroller için arama hangarına götürüldü. Burada yapılan aramada, araçta beyan edildiği gibi şilte rulo cinsi eşyanın yerine 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8.8 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske bulundu. Maskelere el konulurken, gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.

Avrupa’ya giden TIR’da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Avrupa’ya giden TIR’da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Avrupa’ya giden TIR’da 573 bin 750 maske ele geçirildi

 

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