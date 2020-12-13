Avrupa’nın Oscarları sahiplerini buldu

AVRUPA Film Akademisi tarafından düzenlenen 33. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle internet üzerinden yapıldı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende ‘En İyi Film’ seçilen Thomas Vinterberg’in ‘Another Round’ filmi 3 dalda daha ödül aldı. Vinterberg’e ‘En İyi Yönetmen’ ödülü verilirken, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ödüle layık görüldü. Filmde öğretmen rolünü canlandıran Mikkelsen, meslektaşlarıyla alkolün sınırlarını deniyor. Filmin senaristleri Vinterberg ve Tobias Lindholm da ‘En İyi Senaryo’ dalında ödül aldı.

Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg

‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ise Alman oyuncu Paula Beer’e verildi. Yönetmen Christian Petzold’un Alman-Fransız orta yapımı ‘Undine’ filmindeki başarılı rolüyle ödüle layık görülen Paula Beer, filmde eşi tarafından terk edilince dünyası kararan bir kadın tarihçiyi canlandırıyor. Filmdeki rolüyle Berlinale’de ‘Gümüş Ayı’ ödülü kazanan Beer, ‘Bad Banks’ adlı TV dizisiyle tanındı. ‘En İyi Komedi’ filmi olarak Emmanuel Courcol’un ‘The big hit’, ‘En İyi Belgesel’ olarak da Alexander Nanau’yun ‘Collective’ filmi seçildi. İtalyan yönetmen Corlo Sironi’nin ‘Sole’ filmi de ‘En İyi İlk Film’ ödülünü aldı. Avrupa Film Ödülleri, ‘Avrupa’nın Oscarları’ olarak kabul ediliyor.

Alman oyuncu Paula Beer