Avrupa’nın Omikron haritası

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ECDC yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği’nin Omikron haritasını çıkardı. Buna göre AB ülkeleri toplamında 582 vaka olduğunu ve bazı ülkelerdeki vakaların seyahatle ilgili olmayıp yerel vakalar olduğunu vurguladı. ECDC, Omikron vakalarındaki hastalık şiddetinin ya asemptomatik (belirtisiz) ya da hafif olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar, Omikron ile ilgili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir” ifadelerini kullandı. ECDC, başlangıçta rapor edilen Omikron vakalarının seyahatle bağlantılı olduğunu ancak Avrupa Gözetim Sistemi’ne (TESSy) bildirilen vakaların son günlerde seyahatle ilgili olmayan yerel kümelerde ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Buna göre, Omikron vakalarının 22’sinin seyahatle girdiği ve 121’inin ise yerel bulaşmayla ortaya çıktığı tespit edildi. Seyahatle bulaşmayan Omikron ülkeleri arasında Belçika, Danimarka, Finlandiya, İspanya ve İzlanda olduğu ve bu durumun hastalığın tespit edilmeden bulaşmaya devam edeceği yönünde bir gösterge olduğu belirtildi.

ECDC, “Bununla birlikte, tam olarak aşılanmadan önce enfekte olmuş bireylerden alınan serumlarla virüs etkisizleştirmenin, bu varyanta karşı etkili olmaya devam ettiğine dair göstergeler de var” ifadelerini kullandı. Ancak bu göstergenin, aşının etkinliğinin, şiddetli geçiren hastalarda Omikron karşısında azaldığı anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Bununla birlikte, bu durumun özellikle “Bulaşmayı önlemeye yönelik aşı etkinliğini azaltılabileceğine dair bir gösterge sağlar” denildi.ECDC, 21 AB ülkesinde Omikron vakası olduğunu açıkladı. Buna göre Avusturya’da 17, Belçika’da 30, Hırvatistan’da 3, Çekya’da 5, Danimarka’da 154, Estonya’da 15, Finlandiya’da 9, Fransa’da 59, Almanya ’da 28, Yunanistan’da 3, İzlanda’da 20, İrlanda’da 6, İtalya’da 13, Letonya’da 5, Lihtenştayn’da 1, Hollanda’da 36, Norveç’te 109, Portekiz’de 37, Romanya’da 2, İspanya’da 14 ve İsveç’te 16 Omikron vakası bulunuyor.

GLOBAL BAZDA OMİKRON TABLOSU

AB dışındaki 41 ülkede 1800 doğrulanmış vaka bildirdiği ve bu ülkelerin, Arjantin, Avustralya, Bermuda (Birleşik Krallık), Botsvana, Brezilya, Kanada, Şili, Küba, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fiji, Gana, Hindistan, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Malavi, Malezya, Maldivler, Meksika, Namibya , Nepal, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Tunus, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Zambiya ve Zimbabve olduğu açıklandı. Dünya genelinde 62 ülkede 2 bin 382 Omikron vakası rapor edildiği vurgulandı.