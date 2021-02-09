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GeriAvrupa 116 yaşındaki rahibe Randon Kovid-19’u yendi
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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

116 yaşındaki rahibe Randon Kovid-19’u yendi

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116 yaşındaki rahibe Randon Kovid-19’u yendi
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‘Avrupa’nın en yaşlısı’ unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

20 Minutes internet sitesindeki habere göre, ‘Duayen kız kardeş Andre’ olarak da anılan rahibe Randon, Fransa’da 16 Ocak’ta Kovid-19’a yakalandı. Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen Randon, 11 Şubat’ta 117. yaşına girecek. Öte yandan huzurevi yönetimi, rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco’nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.

 

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