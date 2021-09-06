Avrupa’nın en pahalı şiş kebabı

ÜÇ şubesi olan Veyso’s Hertford’un müşterilerinin hemen hemen tamamı İngiliz. Eskiden hafta sonları yaşan yoğunluk şimdi hafta ortasında yaşanıyor, kapıda kuyruklar oluşuyor. 2016’dan bu yana Veyso’s markasıyla restoran işletmeciliği yapan ve İngiltere’de düzenlenen ‘En İyi Kebap’ yarışmasında da ödülü bulunan genç iş insanı Veysi Tangül, bir porsiyon şiş kebabın neden 1500 sterlinlik gibi fiyata satıldığını Hürriyet’e anlattı: “Etimizi özel bir Japon sığır ırkı olan Wagyu’dan elde ediyoruz. Son derecede pahalı, dünya çapında birçok lüks restoran da bu eti kullanıyor. Wagyu etinin özelliklerinden biri, yağ dokusunun hayvanın kaslarının çevresini sarmayıp, etin içine ince yağ damarları şeklinde nüfuz etmesi. Bu şekilde kendine has bir lezzete ve yumuşaklığa kavuşuyor.”

24 AYAR ALTIN KAPLAMA

Şiş kebabı benzerlerinden ayıran Wagyu eti dışındaki bir başka özellik ise terbiye edilen sosu. Meksika’nın güneyinden gelen ve az bulunan ‘Kırmızı Pitaya’ (Ejder Meyvesi), seçkin organik biber salçaları ve Gazianantep/Nizip salçası, Tangül’ün sır gibi sakladığı diğer bazı maddelerle karıştırılıyor. Ancak fiyatı 1500 sterline çıkaran en büyük özellik ise şiş kebabın üzerindeki 24 ayar altın kaplama. Toplam ağırlığı ise 350 gr. Bu lezzeti merak edenler, ellerini ceplerine atmanın yanı sıra önceden sipariş vermek zorunda. Çünkü bu farklı lezzet, istek üzerine ve sınırlı sayıda, ayda bir hazırlanıyor.