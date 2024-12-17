Avrupa’nın en çok arananlar listesine 24 isim daha eklendi

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EUROPOL tüm bu isimlerin tehlike arz ettiği ve bu kişilere yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Listedeki isimler arasında dikkat çeken isimlerden Ali Shebab Ahmed 20 yaşında. İsveç tarafından aranıyor. Stockholm’de geçen yıl Haziran ayında bir kişiyi öldürmekle suçlanıyor. 40 yaşındaki Costel Crinu Andronic ise Romanya polisi tarafından 2017’deki bir cinayet nedeniyle aranıyor. 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Andronic’in izi hâlâ bulunamadı. Macaristan vatandaşı 31 yaşındaki Engelbert Balogh da en çok arananlar listesindeki isimlerden. Bir arkadaşını bıçakladıktan sonra kayıplara karışmış. 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen bulunamamış. Hollanda vatandaşı Wilhelmus Beckmann ise 2008 yılında Belçika’daki Merksplas şehrinde kız arkadaşını öldürmüş. 66 yaşındaki Beckmann silahlı soygun ve bir konutu ateşe vermek gibi suçlardan da aranıyor. Şu anda 80 yaşında olduğu sanılan Domenico Bellatoni ise 50 yıldır polisten kaçan İtalyan bir mafta tetikçisi.

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53’Ü İPUÇLARI SAYESİNDE YAKALANDI

Piromalli mafyasının mensubu olarak cinayetle suçlanıyor. Ömür boyu hapis cezasına çarpıtırılmasına rağmen izi bulunamadı. 48 yaşındaki Fransız vatandaşı Karim Ouali ise iş arkadaşı olan hava trafiği kontrolörünü baltayla öldürmekten suçlu bulunmuş ancak 2011’deki olayın ardından bir daha bulunamamış. Listedeki en ilginç isimlerden Dominique Delattre ise 62 yaşında bir Fransız vatandaşı. 2000 yılında hapishaneden kaçmış ve bir daha izine rastlanmamış. Polis bu isimlerin elini kolunu sallayarak insanlar arasında dolaşıyor olabileceğini belirtiyor. Europol düzenli olarak bu listeyi açıklamasının ardından birçok kaçağın yakalandığını duyurdu. 2016’da başlayan bu kampanyalarda şimdiye kadar 454 kaçağın ismi açıklandı. Bunlardan 53’ünün internet sitesindeki ipuçları sayesinde yakalandığı belirtildi.

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