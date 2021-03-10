Avrupa'nın en batı noktası Azorlar

Portekiz'in başkenti Lizbon'a yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bulunan Azor Adaları, Atlas Okyanusu'nun ortasında bir adalar topluluğudur. 1439'da keşfedilen Azor Adaları, bir süre, Avrupalıların bildiği en batı topraklar olma özelliği taşıyordu. bu durum Kristof Kolomb'un 1492 yılında Amerika kıtasına ulaşmasıyla değişecekti.



Portekizli denizciler tarafından keşfedilen Azor Adaları, yaklaşık yüz yıl sonra bir deniz imparatorluğuna dönüşecek olan Portekiz'in Amerika kıtasına doğru gerçekleştirdiği seferlerde de önemli bir dinlenme ve ikmal durağı oldu. Bu da Azor Adaları'nı Portekiz'in ulaştığı deniz gücünde önemli bir noktaya ve stratejik öneme taşıdı. Madeira ile birlikte Portekiz'e bağlı iki özerk bölgeden biri olan Azor Adaları bu statüsüne 1976 yılında kavuştu. Resmi dilin Portekizce olduğu Azor Adaları'nın toplam nüfusu ise yaklaşık olarak 250 bindir. Ancak Azorlar her yıl nüfusunun çok üzerinde turisti ağırlamakta. bunda adanın sahip olduğu doğal güzelliklerinin de payı büyük.

Sao Miguel adasında bulunan Ponta Delgada, Azorların en büyük kenti olma özelliği taşıyor. Tipik bir Portekiz kenti olan Ponta Delgada, 1449 yılında Portekizli denizciler tarafından kurulmuştur. Tarihi yapılarıyla dikkat çeken Ponta Delgada'nın nüfusu 65 bin dolayındadır. Kuzey Amerika sahillerine yaklaşık 3.900 kilometre uzaklıktaki Azor Adaları, daha güneyde yer alan Bermuda'yı saymazsak Avrupa ile ABD arasında üzerinde yerleşim bulunan tek bölgedir. 2.300 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Azor Adaları, 600 kilometrelik bir alan etrafında yayılmıştır.

Azor Adalarının bizim için de farklı bir önemi bulunuyor. ABD'deki turnesinden dönen güreşin efsane ismi Koca Yusuf, Atlas Okyanusu'nda bir gemi kazasında henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetmişti. 1885'te Kırkpınar'da başpehlivan olan Koca Yusuf, sonrasında Avrupa ve Amerika'nın en güçlü güreşçileriyle de güreşmişti. ABD'deki turnesinden dönerken 4 Temmuz 1894 yılında yaşanan deniz kazasında Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybeden Koca Yusuf'un, Azor Adaları'na defnedilmiş olabileceği yönünde bazı araştırma sonuçları bulunmakta. Ancak bu durum henüz kesinlik kazanmış durumda değil.

Kuzeybatıda Flores ve Corvo; merkezde Fayal, Pico, Sao Jorge, Graciosa ve Terceira; güneydoğuda São Miguel ve Santa Maria üzerinde yerleşimin bulunduğu Azor Adaları olarak ön plana çıkmaktadır. Bu adalar aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Volkanik bir yapıya sahip olan Azor Adaları, bol yeşiliyle dikkat çekiyor. Ormanları ve yemyeşil ovalarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Azor Adaları, özellikle doğasever turistlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Çay, turunçgiller, muz, üzüm ve ananas yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Azor Adaları, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla verimli topraklarıyla dikkat çekiyor. Tarım, hayvancılık ve turizm ile birlikte Azor Adaları'nın en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Volkanik bir bölge olan Azor Adaları aynı zamanda şiddetli depremlerin de meydana geldiği bir coğrafyada. Son olarak 1980 yılında 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana gelmişti. Bölgede sık sık küçük ölçekli depremler de kaydedilmektedir.

Azor Adaları'nda hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı. Turizm ve tarımdan sonra Azor halkının en önemli gelir kaynaklarından biri olan hayvancılık sayesinde çok sayıda aile geçimini sağlamaktadır. Küçük ve büyükbaş hayvanların yanı sıra at yetiştiriciliği de bölgede önemli bir çalışma alanıdır. Terceira adasındaki Lages havaalanı ve Santa Maria adasında bulunan havaalanı, Azor Adaları'nı dünyaya bağlamaktadır. Başta Portekiz olmak üzere özellikle de yaz sezonunda Avrupa'nın pek çok kentinden bu havaalanlarına seferler düzenlenmektedir.

Portekiz'e bağlı özerk bir bölge olan Azor Adaları'nda resmi para birimi euro. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının Schengen vizesine sahip olmaları gerekiyor.